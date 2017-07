10 guapos con parejas poco agraciadas

Dicen que el amor es ciego, pero hay ejemplos que socialmente sorprenden mucho más que otros. Para muestra, los famosos que encuentran una mujer que no está a su nivel físico. Lo cierto es que este tipo de parejas lo vemos todos los días por la calle, pero no nos llaman tanto la atención. Al ver un hombre y con dinero pensamos automáticamente que su pareja debe ser por el estilo, sin embargo hay gente que no solo valora la belleza física sino que busca otras características más allá de ser guapos en la persona con la que va a compartir su vida.

Los ejemplos que traemos son la viva muestra de que la belleza está en el interior o, simplemente, que esos hombres han sido capaces de ver algo que nosotros no. Lo que queda claro es que no hay que prejuzgar a la gente por su apariencia física, ya que el ser humano es mucho más que eso.

Robert Pattinson y KFA

No cabe duda de que Robert Pattinson ha roto un montón de corazones, especialmente desde que saltara a la fama con la saga Crepúsculo. Los vampiros siempre han sido muy desalmados, pero en este caso, Pattinson no ha sido tan exigente en lo físico y siempre ha presumido de novia con la cantante KFA.

Seguro que hay muchas fans del actor en sus casas preguntándose por qué no las eligió a ellas. Evidentemente, para entablar una relación amorosa hay que tener en cuenta más cosas que la apariencia física, y este es un claro ejemplo.

Hugh Jackman y Deborra Lee

El actor que interpreta a Lobezno en X-Men es otro de los cuerpos más deseado en el mundo del cine. Cuando aparece con el torso desnudo las chicas se vuelven locas, y eso que va camino de las 50 primaveras. En 1996 se casó con su actual mujer, una actriz a la que conoció durante el rodaje de la serie australiana Corelli.

Ajenos a cualquier habladuría por la diferencia de físico y edad (ella es 13 años mayor), se han mostrado como una pareja sólida, más si cabe después de haber sufrido dos abortos involuntarios. Sus ganas de formar una familia eran tan grandes que han acabado adoptando dos vástagos, Oscar Maximillian y Ava Eliot.

Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith

Uno de los James Bond más conocidos de la historia está casado con una periodista diez años más joven que él: Keely Shaye Smith. Sin duda, las comparaciones son odiosas, y en cuanto a físico era mucho más imponente Cassandra Harris, su primera mujer, chica Bond y a la que conoció en el rodaje de Remington Steele.

Por desgracia, Harris falleció por un cáncer de ovarios, igual que la hija que ambos tuvieron (Charlotte Emily, en 2013), pero el galán Brosnan ha sabido rehacerse y tiene una relación sólida y dos hijos en común.

Matt Damon y Luciana Barroso

Uno de los actores más carismáticos de Hollywood. Además de ser un excelente intérprete con un cerebro excepcional, tradicionalmente se le ha considerado como un auténtico bombón. De hecho, allá por 2007 fue elegido el hombre más atractivo del mundo.

Lo cierto es que a su mujer tampoco se la puede considerar fea. En 2005 se casó con la argentina Luciana Barroso y ha tenido con ella tres hijas: Isabella, Gia y Stella. Así mismo, no ha tenido problemas en acoger a Alexia como una más, hija de Luciana fruto de una relación anterior.

Josh Holloway y Yessica Kumala

Este imponente actor había tenido papeles en series importantes como CSI o Walker Texas Ranger, pero saltó a la fama con su papel de James “Sawyer” Ford en la mítica serie Lost, por la fue nominado a a varios premios.

De hecho, fue después de grabar el piloto de esta producción cuando se comprometió con su novia Yessica Yumala. Llevaban mucho tiempo y se casaron en 2004. Fruto de su amor nacieron Java Kumala y Hunter Lee. Habrá quien no lo entienda, pero el amor no entiende de razones objetivas.

Fabio Cannavaro y Daniela Arenoso

El futbolista es uno de los claros exponentes del atractivo italiano más clásico. A pesar de haber lucido diferentes looks a lo largo de su carrera futbolística, su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora siempre lo han elevado al Olimpo de los futbolistas más guapos.

Normalmente, los jugadores de fútbol suelen ir del brazo de mujeres despampanantes. En cambio, Fabio es el típico hombre que no solo se preocupa por la apariencia física sino que ve más allá, y por eso eligió a Daniela Arenoso como compañera de viaje en esta vida.

Víctor González y Nora Canturegli

Este actor mexicano es un rostro conocido en el mundo de las telenovelas. Después de 20 años en la pequeña pantalla, se ha convertido en una de las caras más atractivas para las amantes de este género, y es todo un seductor que ha robado numerosos corazones, tanto en la ficción como en la vida real.

Lo cierto es que esta pareja entra por los pelos en la lista, ya que tampoco es que Nora sea tan Fea. Sin duda, el hecho de que ambos sean naturales de la localidad mexicana de Querétaro habrá influido a la hora de afianzar su relación, y es que el amor depende de los pequeños detalles.

Aaron Johnson y Sam Taylor Wood

El actor de 27 años Aaron Perry Johnson se convirtió en un personaje famoso al interpretar al Conde Vronsky en la pelicula Anna Karenina. También lo hemos visto en filmes como Kick Ass, Savages o Nowhere Boy, precisamente donde conoció a su actual mujer, Sam Taylor Wood, la directora.

La química fue tal que enseguida anunciaron su compromiso y en 2012 ya tenían descendencia (Wylda Rae y Romy Hero). Ese mismo año pasaron por el altar y acallaron todos los comentarios respecto al futuro de la relación por la diferencia de edad. Y es que el amor no siempre entiende de lógica.

Eric Bana y Rebecca Gleeson

Este actor australiano ha interpretado muchos papeles a lo largo de su carrera, pero su primera gran aparición, o al menos la más épica, fue en Troya interpretando a Héctor. A pesar de su éxito internacional, donde realmente es afamado es en Australia, donde ha conseguido numerosos premios tanto en cine como en televisión.

Hay quienes piensan que Rebecca Gleeson no está a su altura, pero lo cierto es que llevan juntos desde 1995 y han tenido dos retoños. Una pena porque tuvo que deshacerse de su condición de soltero de oro, condición por la que fue premiado por la revista Cleo Magazine allá por 1996; curiosamente, cuando ya había iniciado su relación con Gleeson.

Valentino Lanús y María

Cerramos nuestra lista con otro actor mexicano de telenovelas. Valentino Lanús nos ha sorprendido asentando la cabeza y teniendo su primera hija: María Magdalena. Después de tener una relación de cuatro años con la actriz Jacqueline Bracamontes, terminó de manera abrupta por una infidelidad.

El que dijera “te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así” ha bajado un poco el listón y ha decidido alejarse del ruido (y las tentaciones) de la ciudad para formar una familia con esta mujer que responde al nombre de María.