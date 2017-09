10 famosos que pasaron del cielo al infierno

El éxito no dura para siempre, por supuesto, la fama dura menos si no la sabes manejar. Hay muchos famosos que pasaron del cielo al infierno, por no saber dosificar sus éxitos y fama. A algunos, esa fama los llevó a la muerte, a otros simplemente a la ruina. Lo que seguramente añoran y desean todos, es volver a tener esos 5 minutos de fama nuevamente.

Hemos visto a famosos que pasaron del cielo al infierno por caer en la mala vida, otros por dejar a un lado su trabajo, y otros por creer que la belleza lo es todo. Todas las razones son válidas para explicar cómo esas estrellas se apagaron, cómo los famosos que pasaron del cielo al infierno, le dijeron adiós a la fama y el éxito.