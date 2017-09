10 famosos que nunca has visto con pelo

Los famosos siempre tratan de mantener su físico de la mejor forma posible. Se cuidan cada detalle, hacen ejercicio, y hasta pasan por el quirófano, con el objetivo de ser más atractivos para su público. Claro, no todos los famosos hacen eso, algunos no les prestan tanta atención a su aspecto físico. En fin, una de las cualidades de toda persona, es su cabello. Lo saludable, frondoso y brillante que se vea, son elementos importantes. Pero algo ha pasado con algunos artistas, pues son famosos que nunca has visto con pelo, aunque no parezca posible.

Bueno, algunos tienen pequeños brotes de cabello, pero nada considerable como una frondosa y saludable melena. Aunque no puedes negar, que algunos de los famosos que nunca has visto con pelo, se ven más guapos calvos así que con una gran cabellera. En este artículo te recordaremos a varios de estos famosos, y tú nos dirás si les queda mejor una frondosa cabellera, o su cotidiana calva.