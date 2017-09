10 famosas que le gustan los hombres mayores

Definitivamente, entre gustos y colores, no han escrito los autores. Y es que, sorprendentemente, hay muchas famosas a las que les gustan los hombres mayores que ellas. No necesariamente son señores viejos, que no pueden caminar y están en su lecho de muerte, no. En muchos casos son actores jóvenes, pero mucho mayores que ellas.

En realidad, se puede entender perfectamente que prefieran estar con un hombre mayor, mucho más maduro que los de su edad, quizá hasta buscan una figura paterna, pues no es mentira para nadie, que algunos de estos hombres podrían llegar a ser los padres de nuestras famosas. También puede ser por la estabilidad que estos hombres les brindan, el motivo para que tanto les encante buscar hombres mayores. Aunque quizá veamos todo al revés, y en realidad son los hombres lo que buscan las jóvenes resplandecientes.