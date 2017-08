10 famosas que hicieron el papel de bellas y peligrosas

Alice Abernathy

Ni la Corporación Umbrella pudo arrebatarle el control de sus manos, gracias a que no solamente es una mujer hermosa, también es ruda e inteligente. Para los que no la conocen, es el personaje más importante de las películas de Resident Evil, y aunque no aparece constantemente en el videojuego en el que está basada esta película, su personaje interactúa en muchas ocasiones con otros en el videojuego original.

Como es de esperarse, una de las famosas que hicieron el papel de bellas y peligrosas, fue Milla Jovovich, una mujer ucraniana de 1.75 metros de altura, con unos penetrantes ojos azules y, por supuesto, una capacidad de intimidar a todos aquellos que atrevan a meterse con ella.