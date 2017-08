10 celebrities que tienen una larga lista de ex

Elizabeth Taylor: la larga lista de ex parejas de la chica de ojos violeta

Todos recordamos un rostro hermoso, de esos que con tanta belleza y dulzura logra impactar toda una generación. Este es el caso de la belleza de Liz Taylor, nacida en Londres en 1932, esta mujer llegó a convertirse en un ícono no solo de la belleza, también de la modernidad. Ocho hombres forman parte de la larga lista de ex que posee, y que no han sido simplemente parejas casuales, no, la formalidad de la relación que mantuvieron con Taylor fue tanta que todos fueron maridos de la popular chica de ojos violeta.

Todo comenzó cuando Elizabeth tenía 17 años y decidió casarse con el abuelo de Paris Hilton. Esta relación nada más duró 1 año. La rapidez que se ve en las relaciones de Elizabeth era completamente normal, pues en varias ocasiones se casó y divorció en menos de 5 años. Su verdadero amor, al parecer, fue Richard Burton, pero aunque se casó con él en dos ocasiones, las relaciones fueron tan tormentosas que no se mantuvo el matrimonio. Después de estas 8 parejas, Elizabeth terminó enfrentando sus enfermedades en compañía de la soledad.