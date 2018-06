Cómo adaptar tu hogar para ahorrar un 15% en electricidad

Solemos hacer números y más números para que las cuentas nos salgan como queremos. Ahorrar nunca es muy sencillo y menos si hablamos de la electricidad. Algo tan necesario que al final de cada mes, engloba mucho la factura. Pero lo cierto es que hoy te vamos a dejar con unos consejos muy prácticos.

Formas perfectas de poder adaptar tu hogar para que puedas ahorrar en tu factura. Aunque te parezca increíble, verás cómo lo consigues. Son pasos que nos dirigen a ese ahorro que siempre viene bien. Verás que pensando las cosas un poco más, conseguiremos resultados más que básicos.

Cambia todas las bombillas de tu hogar

El primer paso a dar es cambiar las bombillas convencionales que tengamos por otras LED. Sin duda, son de bajo consumo y esto hará que se refleje también en la factura. Aunque dichas bombillas son un tanto más caras, lo cierto es que merece la pena porque como decimos, el resultado se verá a lo largo del mes. Se dice que pueden llegar a consumir más del 75% menos que las convencionales.

Apaga los electrodomésticos y olvídate del stand-by

Lo mejor es que cuando no usemos algo, lo apaguemos o desenchufemos, dependiendo en cada caso. Pero nunca dejes esa lucecita en color rojo que simboliza el stand-by. Porque aunque creas que no, está consumiendo un 10% que nos podremos ahorrar ya que no lo estamos usando. Lo mismo ocurre con los cables, si no estás cargando el teléfono móvil, desenchufa su cable.

La temperatura adecuada

No hay que exagerar ni en verano con el aire ni tampoco en invierno con la calefacción. Si vamos a salir, recuerda apagarla sobre una hora antes y aprovechar ese calorcito que nos deja. El aire acondicionado lo puedes tener sobre 22º en verano y será perfecto. La lavadora también cuenta con algunos ciclos en agua más fría, que será perfecta para permitirnos ahorrar en electricidad. Algo que también sucede con el frigorífico, que dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, también se puede regular.

Ahorro gracias a los electrodomésticos

Cada vez que te compres un electrodoméstico tienes que fijarte en varias opciones. Una de ellas y de cara al ahorro de electricidad es la siguiente: La etiqueta de la eficiencia magnética. Recuerda que todos los que cuentan con la ‘Clase A’ pueden llegar a ahorrar un 45% y los de ‘Clase B’ sobre un 30%, que tampoco está nada mal. A veces invertir un poco en estos aparatos, hacen que a la larga, el ahorro esté muy presente en nuestras vidas.