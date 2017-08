El secreto del ingrediente mágico de McDonald´s

Tomemos lo que tomemos en los restaurantes de comida rápida, parece que todo nos sabe mejor que nunca. Aunque hay que decir que en ocasiones estamos siendo un poco engañados para que dicho sabor sea más intenso que nunca. Un ejemplo de ello son las patatas fritas. Cuentan con un ingrediente mágico de McDonald´s.

De este modo, es casi imposible el resistirnos a su olor y a su sabor. Algo que se hace más que irresistible a la hora de tener que probarlas. Pues bien, hoy os daremos algunos datos bastante concisos sobre lo que nos podemos encontrar. Quizás solo así entiendas un poco más el porqué de nuestras ganas locas por las patatas fritas.

El ingrediente mágico de McDonald´s

Justo cuando entramos en un lugar como éste, los olores nos invaden. Claro que todos ellos muy buenos. Una manera suculenta de darnos la bienvenida, aunque por otro lado no paremos de pensar en todas las calorías. Claro que como bien se dice, un día es un día. De ahí que tampoco lo pensemos demasiado porque sino, no disfrutaremos.

El olor se hace más notable justo cuando salen de la freidora. Además de la cantidad de sal que tienen, sabemos que hay algo más que las hace todavía más irresistibles. Claro que como el restaurante en cuestión no ofrece más información, los medios la buscan por donde pueden. Tanto es así que ya han descubierto cuál es el ingrediente mágico de McDonald´s.

Descubre un poco más sobre ese ingrediente mágico del McDonald´s que hace que sintamos verdadera pasión por sus patatas fritas y demás productos. ¡Nos conquistan por el estómago y por el olfato!.

Se dice que es un aditivo lo que nos invade. Proviene de la leche y se comenta que se trata de leche y trigo hidrolizados. Pero es que, todavía hay más. Parece que dicho aditivo cuenta con un ligero sabor a vacuno lo que hará que todavía nos hagamos más inexplicable el sabor, pero sí sepamos diferenciarlo cuando lo probamos.

Así es que se puede decir que tanto la proteína de la leche como la del trigo están un tanto alteradas. No quizás como piensas pero sí que con otros aditivos, además de agua. Una combinación que harán que ese sabor y olor sean muy diferentes a los más habituales. Cuando hablamos de aditivos, no solo están destinados a potenciar el sabor, sino también a que las patatas fritas no se pongan más negruzcas o para que no pierdan ese color intenso con el que cuentan.