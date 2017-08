Perturbadores datos sobre tus alimentos más amados

Comer bien parece difícil en esta era la que hay sobredosis de información y es que si nos ponemos exquisitos y curiosos y analizamos todos los ingredientes que queramos, probablemente siempre encontraremos algo que nos invite a no consumir más ciertos alimentos. En algunos casos, no es más que un mal uso de la información, una exageración, llevar al extremo un dato o sentenciar con una teoría no comprobada.

En el caso de hoy hablamos de 7 alimentos que efectivamente son peores de lo que creéis para tu salud y te explicamos los motivos que hacen de ellos alimentos a evitar. Lógicamente, cada cual sabrá qué es lo mejor para su cuerpo humano, pero para que puedas tomar las decisiones con conocimiento de causa, unos pequeños datos informativos nunca vienen mal.