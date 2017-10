Beber agua en las comidas engorda es falso

Sabemos que el agua es un alimento acalórico (no tiene calorías), pero sus nutrientes proporcionan mucha energía. No olvidemos que nuestra composición tiene un alto porcentaje en agua. Este líquido no puede engordar. El problema que se plantea siempre que se vincula con una dieta es el momento de la toma del agua. Beber agua antes de las comidas puede proporcionar sensación de saciedad.

Prueba a beberte un gran vaso de agua antes de comer ¡seguro que no puedes probar bocado! Se recomienda en dietas de adelgazamiento. Olvida eso de que beberla cuando se come engorda. El agua no engorda nunca ¡es imposible! ¡tómala cuando te apetezca! Durante todo el día es aconsejable beber unos dos litros de agua para liberar toxinas ¡apuesta por el agua!