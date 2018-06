Cómo es el Slow Training o el entrenamiento sin transpiración

¿Has escuchado hablar sobre el ‘Slow Training’?. Son muchas las personas que ya se han pasado a este entrenamiento de moda. Aunque la otra mitad, todavía no sabe de qué estoy hablando. Pues bien, se trata de un entrenamiento que evitará que te pongas a sudar como siempre suele ocurrir.

Quizás no te lo creas, pero sí existe. El llamado ‘Slow Training’ ya tiene todo en su nombre. La lentitud de los movimientos se convierte en un paso fundamental. Además, se ha convertido en tendencia gracias a que una famosa practica y lógicamente, si las celebrities lo llevan a cabo, nosotros también queremos.

Qué es el ‘Slow Training’

Es un tipo de entrenamiento o ejercicio, que estaba basado para las personas de edad avanzada. Aunque lógicamente todo se puede adaptar. Su nombre ya lo indica, y es que cada movimiento debe hacerse de una manera muy lenta. Aunque te parezca lo contrario, gracias a esos movimientos lentos, vamos a conseguir más intensidad con menos ejercicios. De esta manera nos podemos adaptar a la perfección a todos ellos.

En tan solo dos minutos ya tendremos el límite muscular. No queremos aceleraciones de ningún tipo, por lo que la lentitud se convierte en protagonista del entrenamiento. Hay que decir que se trata de un ejercicio muy seguro pero que no por ello o por su lentitud sea facilito. Ya que se trata de una rutina intensa. De ahí que los resultados se vean en menor tiempo.

En qué consiste en entrenamiento ‘Slow Training’

Debes hacer unas repeticiones, subiendo y bajando peso. Aguantarás 10 segundos en la subida y el mismo tiempo para la bajada. El peso que debes sujetar no será demasiado fuerte pero tampoco muy bajo. Es decir, algo intermedio que te cueste ligeramente mover. Porque si no notamos ese peso, entonces tampoco estaríamos haciendo mucho. Cuando el peso es más moderado, se dice que el resultado es casi idóneo. Tanto en la subida como en la bajada, tienes que ir controlando el peso y hacerlo siempre de la misma manera, en cuanto a la postura. Pensarás que no cansa, pero estás equivocado, pero sí cansa y realmente es por ello que la efectividad es mayor.



¿Qué famosa practica este entrenamiento?

Se dice que esta técnica de entrenamiento fue descubierta en los años 70 por Arthur Jones. Aunque poco a poco la técnica se ha ido perfeccionando. Así es que hoy en día, sin olvidarla del todo, parece que las famosas también han optado por ella. En este caso, es Emma Stone quien la ha puesto de moda. A partir de ahí, ya son muchos más los famosos que quieren ir al gimnasio a ponerla en práctica.