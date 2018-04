El increíble cuerpo de Kournikova a sólo cuatro meses de ser mamá

Hay mujeres que parece que tienen superpoderes y un ejemplo de ello es la ex tenista y modelo Anna Kournikova, que ha vuelto a tener un increíble cuerpo a solo cuatro meses de ser mamá. Recuperarse del parto de un bebé no es sencillo, así que imagina cuando han sido gemelos. La cuestión es que Kournikova luce un cuerpo impecable, es más, parece que nunca ha dado a luz y que, por supuesto, no tiene hijos. ¿Cuál es el secreto de Kournikova?

La modelo ha confesado que no existe ningún truco ni milagro para volver a tener una bonita figura después de dar a luz. El secreto es el deporte. Anna Korunikova realiza un arduo entrenamiento cada día de la semana. Eso sí, el esfuerzo le merece la pena ya que ha podido recuperar su figura en menos de cuatro meses.

¿Qué es lo que hace para estar tan estupenda Anna Kournikova?

En su cuenta de Instagram ha compartido alguno de los ejercicios que suele hacer habitualmente para estar en forma y no son nada complicados. Simplemente, como la deportista dice, hay que tener fuerza de voluntad y pensar que una mente sana es un cuerpo sano. Vamos, que eso de hacer deporte no solo te ayuda a estar bien físicamente, sino también mentalmente.

No nos extraña que Enrique Iglesias siga loco por ella después de quince años de relación. Anna es estupenda ya que no solo se ocupa de mantenerse en forma, sino también de sus dos hijos, Nicholas y Lucy Iglesias.

Eso sí, parece que tanto Anna como Enrique quieren seguir manteniendo la privacidad de sus vidas y aún hemos visto a los pequeños pocas veces, solo en las redes sociales de Enrique, que comparte con orgullo a sus dos hijos. El embarazo de la deportista ha sido llevado de la forma más discreta posible, es más, es posible que ni te hayas enterado hasta ahora. Ambos son muy celosos con sus vidas privadas y es por eso por lo que no suelen aparecer en medios de comunicación y mucho menos en fiestas.

Así que si estás embarazada y quieres volver a recuperar tu figura pronto, sigue los consejos de Anna Kournikova y comienza a hacer ejercicio moderado en cuanto des a luz. También es importante llevar una buena alimentación, claro está, pero moverse es una de las claves del proceso de recuperación.