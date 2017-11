Formas de conseguir abdominales sin ir al gimnasio

¡Que maravilloso es un abdomen plano! ¿verdad o es cuestión de gustos? Lo que si es cierto que tener un vientre liso no sólo es por estética. El abdomen tonificado nos ayudará a tener menos dolores de espalda, pues son un sustento para los músculos de esta aunque no lo parezca.

Hacemos cientos de abdominales, siete días a la semana. Demasiado esfuerzo y muchas veces no se ven resultados ¡es muy frustante! En esta vida hay relación entre el éxito y el tiempo dedicado a algo. El esfuerzo será tú mejor aliado ¡se constante y haz lo que te decimos! Levantar pesas es el trabajo del escultor y hacer abdominales define este trabajo. No podrás tener abdominales si no haces un entrenamiento y te quedas tumbado en casa. Si no quieres ir al gimnasio sigue estos consejos y hazlos en casa al menos.