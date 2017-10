El mundo de la homosexualidad cada vez es más entendido en la sociedad. Estamos en el siglo XIX y desde luego no debería plantearse ningún problema relacionado con la homofobia. Es una pena que hayan personas que aún sean muy retrógradas y homofóbicos.

Por este problema ser homosexual en el mundo del deporte es más delicado. Se supone que estas personas tan curtidas, cuidadas, etc deberían de ser los típicos machitos que durante largos años se ha demandado en nuestro país. La homosexualidad en el mundo del deporte (no digamos ya en el fútbol) está mal vista. A lo largo del tiempo han aparecido muchos deportistas que no le han importando salir del armario ¡como debe ser! En España es más difícil que un deportista salga a la luz, pero sabemos de algunos y te lo contamos.