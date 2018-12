Cada año van saliendo los tonos de color que estarán de moda. Por eso, antes de comenzar el año 2019, debemos saber todo lo que se va a llevar en estos términos. Según estos tonos podrás hacer la mejor combinación, para tus mejores looks o bien, para la decoración.

No importante en dónde los acoples, con tal de que los tengas en cuenta. Tonos de color que se verán mucho y que tú vas a descubrir antes que otros. Pantone es quien siempre tiene la última palabra en este tema. ¿Quieres saber cuáles serán los colores con los que triunfarás?.

Tonos de moda, pera roja

Un nombre curioso, para uno de los colores más favorecedores. Es similar al tono borgoña que todos conocemos. Es perfecto para lucir ahora durante el otoño así como el invierno. Aporta elegancia y sensualidad. Por lo que tener una prenda de ropa con esta tonalidad siempre es básica.

Color rojo amapola

Parece que las diferentes tonalidades de rojo son básicas y necesarias en esta época del año. Un color que siempre favorece y que aporta mucha energía. Por eso, cuando queremos transmitir y vibrar qué mejor que una tonalidad como la amapola. Lo hemos visto en las pasarelas como uno de los protagonistas. Los diseñadores quieren y necesitan su vitalidad.

Azul nebulosa

Entre los tonos de color que triunfan también nos encontramos con ese tono de azul. Del azul se dice que nos relaja y también despeja la mente para que podamos sentirnos mucho mejor. Solo tenemos que integrarlo en nuestro look y disfrutaremos de una intensidad y elegancia únicas. Los colores azules siempre se necesitan, así que, cuando no es una prenda, siempre puede ser un complemento.

Amarillo Ceylon

Claro que si para muchos el amarillo puede ser un color poco agraciado, esta temporada se perfila como básico. Porque apuntará el toque más picante a nuestros looks. Aunque no lo creas, el brillo te dejará un nuevo estilo en tu vida, además lo podrás combinar con el burdeos o bien el marrón y como no, el negro o blanco. Varias opciones para una tonalidad perfecta a descubrir. ¿No te parece?.

Martini Oliva

Aunque parezca un cóctel, no lo es. Se trata de otro de los tonos de color perfecto para la temporada. Se trata de un color verde oliva pero con esas pinceladas de marrón que tanto nos gustan. Diferente pero siempre único, que es de lo que se trata cuando hablamos de moda y de colores. Es muy elegante y le aportará la profundidad a cada estilo.