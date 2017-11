Buscar casa debería de ser algo fácil, pero no lo es ¿por qué? La situación a veces no es como la pintan. Todos buscamos un hogar donde encontrarnos a gusto. Hoy en día podemos usar internet para buscar una casa, un piso, un chalet, etc. Es fácil encontrar portales que nos ayuden a elegir la casa de nuestras vidas.

Todos los que hemos buscado piso nos hemos llevado alguna que otra sorpresa. Desde estudios muy acogedores que en realidad eran unos zulos, a apartamentos muy luminosos que terminaron siendo un boquete. La publicidad inmobiliaria generalmente suele sacar las mejores propiedades anunciadas como reclamo para hacer más ventas. Siempre no eran fotografías tomadas por los profesionales del sector para anunciar inmuebles. Sea por un error, descuido te podemos presentar una serie de inmuebles que son espantosos y que han sido anunciados en portales inmobiliarios. No se trata de ninguna broma, son fotos reales lo que no podemos entender es ¿quién puede alquilar o comprar estos pisos?