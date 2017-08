10 ingeniosos trucos para optimizar el espacio en tu casa

Para que nuestra casa sea funcional algo básico es que esté ordenada, en el caos no se trabaja ni se vive bien. Y algo fundamental para conseguir tener la casa ordenada y que se mantenga es contar con espacio de almacenamiento, zonas donde guardar las cosas de manera que no nos cueste utilizarlas y que sea accesible. Si tu casa es pequeñita y no consigues tenerla organizada no te desesperes, una casa pequeña puede ser 100% funcional. En el artículo de hoy encontrarás 10 trucos geniales para ordenar tu casa y optimizar el espacio al máximo.

Siguiente Saca rendimiento a las alturas Si en tu casa te faltan metros cuadrados y tienes la sensación de no tener espacio, eso puede acabar traduciéndose en cierto desorden, ya que igual no cuentas con todo el almacenaje que necesites, por ello una idea perfecta es rentabilizar cualquier recoveco de tu vivienda y crear una nueva zona de almacenaje. Una buena forma de optimizar el espacio de casa y añadir nuevas zonas de almacenaje es aprovechar las alturas, existen un montón de formas de hacerlo, un par de buenas ideas son, poner una balda sobre las puertas algo que se puede hacer en cualquier habitación y otra idea solo apta para techos altos, crear un altillo, ya sea de almacenaje o funcional, en los que poner, por ejemplo, una cama.

