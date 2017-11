¿Cómo se consigue una estrella Michelín?. Quizás es el sueño de muchos y en algunos, casos ya se puede hablar de sueño cumplido. Son varios los chefs que ya tienen su estrella y otros, cuentan con varias en su haber. Es uno de los grandes premios de la cocina, por lo que muchos luchan y no todos consiguen.

Son varias las cualidades que un local y un plato necesita tener para poder alzarse con el galardón. Si siempre te has preguntado: ¿Cómo se consigue una estrella Michelín?, tu duda estará resuelta en tan solo unos minutos. Hoy te dejamos las grandes claves para que sepas lo que esconde tras este premio.

¿Cómo se consigue una estrella Michelín?

Los doce inspectores Michelín se reúnen a principios de verano para poder otorgar el reconocido premio. Tal y como hemos visto en las películas, los inspectores pueden aparecer en los restaurantes sin previo aviso. Sí, en ocasiones es bastante complicado averiguar si se trata de uno de ellos. Suelen llegar solos y leer con detenimiento la carta. Del mismo modo, suelen hablar y preguntar al maitre.

Ese inspector será el que evalúe el resultado final. Cuando todos ellos se reúnen, valorarán cada uno de los sitios y de sus comidas. Valoran muchas cosas como la creatividad y la selección del producto base. Pero además, también la relación calidad-precio, los sabores o el punto de cocción. Antes de que un restaurante se alce con una estrella Michelín, los inspectores tendrán que pasar por él unas cuatro veces.

Para poder conseguir una estrella Michelín, el restaurante tiene que contar con una serie de cualidades. Todas ellas, en armonía serán las que hagan que se alce con el adorado premio. ¡Un estudio muy conciso que no es nada sencillo!.

Todo aquel restaurante que ya cuenta con dos estrellas, entonces recibirá unas 10 visitas y si tiene tres estrellas entonces el protocolo ya cambia un poco. Además de los inspectores españoles, también acudirán al local los de fuera del país. Todos y cada uno de los inspectores tienen que estar de acuerdo, sino la estrella Michelín no será concedida. Sin duda, el que recibe la estrella en cuestión es el restaurante y no solo el chef.

Así es que, como respuesta a la pregunta: ¿Cómo se consigue una estrella Michelín?, hay que recordar que tiene que existir una armonía entre todos los requisitos. Algo que aunque lo parezca, no es tan sencillo de alcanzar. No solo los restaurantes más clásicos son los que se llevan un premio como éste, parece que también los modernos se han alzado con la adorada estrella. No tiene nada que ver el estilo sino, la combinación de sus elementos.