No es un secreto para nadie que los huevos revueltos, además de ser nutritivos y ricos en proteínas, son buenos para acompañar distintas comidas y para salvarnos de días atareados, donde no tenemos tiempo de cocinar. Sin embargo, muchas personas no conocen cuál es la mejor técnica para preparar huevos revueltos. Por este motivo, hemos decidido mostrarte paso a paso cómo hacerlo, para que te queden a la perfección.

A pesar de que la receta que te mostraremos a continuación será poco convencional, está recomendada por un chef muy famoso y respetado, llamado Daniel Patterson. El procedimiento consiste básicamente en batir lo huevos, y colocarlos en una especie de molino de agua hirviendo.

Huevos revueltos preparados por Daniel Patterson

Si nos basamos únicamente en la técnica que utiliza el chef Daniel Patterson para preparar unos deliciosos huevos revueltos, el primer paso sería separar las yemas de los huevos con un colador. Posteriormente, se deben batir las yemas y las claras sobrantes, para luego colocarlas en una cacerola con agua hirviendo en forma de remolino.

Pero… ¿Cómo se logra el remolino? Fácil, simplemente hay que batir rápidamente el agua en la cacerola, para que enseguida se puedan colocar los huevos en ella. Es recomendable que al realizar este paso, se le añada una pizca de sal al agua.

Luego de colocar los huevos en la olla, esta debe cubrirse con una tapa hasta que se cumplan 20 minutos. Al finalizar, los huevos deberían quedar flotando en el agua, para sacarlos será necesario utilizar un colador.

Otros consejos útiles

El primer consejo es que evites agregarle líquidos a la sartén para preparar los huevos revueltos, ya que esto puede causar que terminen muy duros o pastosos. Además, no olvides batir bien los huevos, si se generan burbujas significa que lo estás haciendo bien, ya que eso hará que tus huevos revueltos adopten una textura más ligera.

Muchas personas tienden a echarle sal a los huevos revueltos mientras estos se están cocinando en el sartén, pero esto en realidad es un grave error, ya que si la sal entra en contacto con el calor, esta hará que los huevos se pongan más resecos y duros. Por este motivo, nunca olvides colocarle la sal a los huevos luego de sacarlos de la sartén.

A muchas personas les gusta agregarle verduras a los huevos revueltos, para hacerlos más nutritivos y deliciosos. Sin embargo, lo que no saben es que combinarlos con verduras cocinadas previamente a la brasa o al vapor es la mejor opción.

Finalmente, el último consejo para que obtengas unos deliciosos huevos revueltos, es que utilices un sartén pequeño. Cuando se utilizan sartenes de gran tamaño para cocinar los huevos, estos se pueden quemar o pegar a la superficie.