Lo que no debes pedir en restaurantes cuando comes fuera

No debes pedir alimentos que tengan rodajas de limón

Es muy fácil reconocer cuando un alimento como la carne o el pollo no está del todo cocido, pero cuando se trata de un cítrico como el limón, es difícil identificar cuándo este puede ser insalubre. A pesar de que el consumo de esta fruta es muy recomendado, gracias a sus diversos beneficios, ingerirla en lugares desconocidos como los restaurantes no es recomendado, ya que pueden pasar días hasta que renueven las rodajas, o muchas veces no lavan la fruta antes de cortarla y servirla.

Además, al no lavar la fruta se corre el riesgo de que esta pueda poseer bacterias o pesticidas. Cuando se trata de bebidas que contienen rodajas de limón, muchas veces lo que flota en la bebida no es únicamente la fruta, y esto ya ha sido comprobado por previos estudios realizados por médicos. Por estos motivos, no debes pedir ningún alimento que contenga rodajas de limón, a menos que estés seguro de que el lugar es completamente higiénico y sano.