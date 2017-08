Hoy conocerás el error que todos cometemos al comer carne. No creas que eres el único, ya que parece que es algo bastante común. Aunque muchos optan por una alimentación más equilibrada, bien es cierto que la carne también puede estar en ella. Eligiendo bien el tipo y las porciones seguro que es algo básico en tu plato.

Pero claro, no es todo tan bonito como lo puedan pintar. En ocasiones hay que mencionar el error que todos cometemos al comer carne. Quizás te sorprenda, pero desde luego no es para menos. Tan solo aquí podrás descubrir de qué estamos hablando. ¡Compruébalo por ti mismo!.

El error que todos cometemos al comer carne

Es uno de los platos más comunes en nuestra mesa. Más que nada porque es bastante versátil. La carne la podemos cocinar de varias maneras y todas ellas estar igual de deliciosa. Además, es un buen combinado con verduras o patatas. Así es que, se hace más que básico para la gran mayoría de nosotros. Una más saludable que otra, pero todos sus tipos son perfectos para los platos más sabrosos.

Pero claro, no siempre estamos dando los pasos acertados a la hora de cocinarla. El truco está en que la carne recién hecha no debemos cortarla ni en la bandeja ni en una fuente de inmediato. Más que nada porque soltará el jugo de la cocción. Quedará en el fondo de dichas bandejas y como tal, no podremos disfrutar de ese sabor que se hace imprescindible. En él, está todo lo que nos encanta saborear, así que, tenemos que prestar más atención. Lo mejor es dejar reposar la carne unos minutos. Cada una cuenta con unos minutos perfectos para ello.

Trozos de carne pequeños : Con trozos de carne pequeños, nos referimos a las pechugas o los muslos de pollo . En este caso, los dejaremos reposar alrededor de unos 10 minutos, aproximadamente. Una vez pasado el tiempo, ya podremos hincarles el diente.

: Con trozos de carne pequeños, nos referimos a las . En este caso, los dejaremos reposar alrededor de unos 10 minutos, aproximadamente. Una vez pasado el tiempo, ya podremos hincarles el diente. Trozos de carne medianos : Una chuleta o un filete ya suben de categoría. Al ser un poco más gruesos que los anteriores, entonces, el tiempo también sube un poco más. En este caso podremos dejarlos reposar unos 15 minutos. ¿Te podrás esperar?.

: Una ya suben de categoría. Al ser un poco más gruesos que los anteriores, entonces, el tiempo también sube un poco más. En este caso podremos dejarlos reposar unos 15 minutos. ¿Te podrás esperar?. Trozos grandes: Cuando hablamos de un pollo

Pequeños trucos en forma de errores que no podemos cometer. Solo de este modo podemos degustar la carne en todo su esplendor. Sobre todo cuando cuenta con esas deliciosas salsas y especias que tanto nos gustan.